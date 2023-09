Celjski kriminalisti so se lotili primera goljufije in ponarejanja listin, povezanega s prodajo ponarejenih vozniških dovoljenj.

Na facebooku se je namreč pojavil oglas, kjer so proti plačilu ponujali pridobitev slovenskih in mednarodnih vozniških dovoljenj. Za B kategorijo so zahtevali 1700 evrov, za vse kategorije pa 3700 evrov.

Številni, ki so se hoteli po bližnjici in po nezakoniti poti dokopati do dovoljenj, so nasedli in nakazali denar, potem pa so goljufe prijavili policistom.

PŠ