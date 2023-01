CELJE Gregorju Ducmanu 30 let zapora

Kakor je bilo pričakovati, je celjsko sodišče 37-letnemu Gregorju Ducmanu dopoldne izreklo 30-letno zaporno kazen.

Prisodili so mu jo zaradi umora mame in poskusa umora očeta predlanskega marca v Zalogu pri Šempetru. Ducman je za Bistričanom Jakom Ulčnikom šele drugi obsojenec, ki ga je v celjskem okrožju doletela najvišja kazen. Sprejel jo je povsem mirno in je takšna, kot jo je zahtevalo tožilstvo. Sodišče je zgolj omililo del, ki se nanaša na Ducmanovo psihično stanje.

Ker so bile njegove sposobnosti dojemanja v času dejanja okrnjene, vendar ne bistveno, so mu za umor mame namesto 30 izrekli 26 let zapora, za očeta 15 let, kar pa ni vplivalo na enotni izrek. Obramba je napovedala pritožbo, saj meni, da stopnja prištevnosti obtoženca ni bila dovolj pojasnjena. Sodba še ni pravnomočna.

