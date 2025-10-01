CELJE Goznikar bi se pogajal o krivdi

Na celjskem okrajnem sodišču so tudi danes preklicali nadaljevanje predobravnavnega naroka za Celjana Teodorja Goznikarja.

Zagovarjati se mora, da je v času epidemije na naslove 41 predstavnikov takratnega slovenskega političnega vrha razposlal pisma z grozilno vsebino, v šestih primerih je v ovojnice priložil še naboj.

Večina oškodovancev (na sliki) se je kazenskemu pregonu in odškodninskim zahtevkom predhodno že odrekla.

Po naših podatkih naj bi se obtoženi zdaj odločil za pogajanja s tožilstvom o priznanju krivde, ki jo je doslej zavračal.

