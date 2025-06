Celje gostilo Skupščino Olimpijskega komiteja Slovenije

Celje je v prvi polovici tedna gostilo 54. Skupščino Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ).

Na skupščini so delegati med drugim potrdili Letno poročilo za leto 2024 in strategijo krovne športne organizacije do leta 2030 z usmeritvami do leta 2035, v članstvo pa so sprejeli Kriket zvezo Slovenije.

Za slovensko krovno športno organizacijo je sicer zelo uspešno leto, saj so po tem, ko so uspešno izpeljal projekt Pariz 2024, vključno z izjemno zahtevno in kompleksno Slovensko hišo, dosegli najvišje prihodke v zgodovini, in sicer v višini 11,8 milijona evrov, ter ob tem ohranili močan denarni tok. »To nam omogoča, da bomo tudi v prihodnje imeli visok društveni sklad,« je izpostavil Franjo Bobinac, predsednik OKS-ZŠZ, ki je pred dobrima dvema letoma napovedal povečanje javnih sredstev za šport na državni ravni s 25 na 50 milijonov evrov letno in pojasnil, da so ta cilj pravzaprav že presegli, saj bo letos za šport na voljo že skoraj 60 milijonov evrov. Naslednje leto bo tako, po že obstoječem Nacionalnem olimpijskem inštitutu, zaživel še karierni center za pomoč športnikom.

Po vzoru lanskih olimpijskih iger v Parizu bo tudi naslednje leto na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina ponovno zaživela Slovenska hiša, na igrah pa bo nastopilo približno 45 slovenskih športnic in športnikov. (MH)