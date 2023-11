Celje gostilo predizbor za prvenstvo v slam poeziji

V Celju je je potekal predizbor za državno prvenstvo v slamu naslovljen Nazaj v slam. A kaj sploh beseda slam pomeni? Gre za tekmovalno interpretacijo lastne poezije. Slam je nastal iz potrebe, da se pesništvo približa publiki, ki je tudi udeležena pri izvedbi v vlogi žirije. Pravila izvedbe so sicer natančno določena.

Tekmovanje poteka v treh krogih. Na državno prvenstvo se uvrstita dva najboljša s posameznega predizbora, ki še nista bila uvrščena na državno prvenstvo. In kako je bilo v Celju? Strokovno komisijo so sestavljali dr. Zoran Pevec, ki že ima izkušnje s sojenjem na slam prireditvah, Matej Krajnc, magister književnosti, in mag. Tanja Kastelic. V prvem krogu je nastopalo devet pesnic in pesnikov, do tretjega kroga oz. finala sta prišli Mateja Mohorko in Nika Gamser. Finalistki sta se avtomatsko uvrstili na državno prvenstvo v Novem mestu. Predizborska zmaga pa je tokrat šla v roke Mateji Mohorko. (A. S.)

Več in podrobneje pa v aktualnem Celjanu.