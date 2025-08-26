Celje gosti Poletni glasbeni tabor

V Celju vse od 21. do 27. avgusta poteka že 31. Poletni glasbeni tabor Glasbene mladine Slovenije, ki je tudi letos združil mlade glasbenike, pedagoge in ustvarjalce.

Poletni glasbeni tabor Glasbene mladine Slovenije je eno osrednjih poletnih srečanj mladih slovenskih glasbenikov. Na njem se prepletata pridobivanje znanja in ustvarjanje novih glasbenih in prijateljskih vezi. Udeleženci imajo vsak dan individualne ure, hkrati pa se povezujejo v komorne skupine, kjer pridobljeno znanje nadgrajujejo v sodelovanju z drugimi glasbeniki. Program bogatijo tudi različna predavanja in delavnice, letos pa je potekala tudi skladateljska delavnica, ki jo je vodila skladateljica Tadeja Vulc.

»31. poletni glasbeni tabor Glasbene mladine Slovenije se tako znova potrjuje kot eno osrednjih poletnih srečanj mladih slovenskih glasbenikov, kjer se prepletata pridobivanje znanja in ustvarjanje novih glasbenih in prijateljskih vezi,« je ob tem poudaril Uroš Mijošek, producent glasbenega programa iz Zveze Glasbene mladine Slovenije.

Za konec še koncert

Letos je ustvarjalna energija mladih glasbenikov napolnila prostore Glasbene šole Celje in Celjskega mladinskega centra. Tabor pa se bo jutri, 27. avgusta, zaključil s sklepnim koncertom, ki je hkrati tudi del cikla Celeia Klasika, ki v okviru Poletja v Celju 2025 poteka pod taktirko Nenada Firšta.

Koncert, ki bo potekal na dvorišču Knežjega dvora, bo zaokrožil teden intenzivnega dela, učenja in glasbenega druženja ter ponudil vpogled v ustvarjalno energijo mladih glasbenikov. (MH)