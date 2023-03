CELJE Gorelo v lokalu na Golovcu

Okoli enih ponoči je izbruhnil požar v gostinskem lokalu Celjanka pri celjski športni dvorani na Golovcu.

Ogenj je zajel steno in del strehe objekta, poslovni del in sončna elektrarna nista bila poškodovana. V požaru nihče ni bil ranjen.

Poleg celjskih poklicnih gasilcev so posredovali so prostovoljni gasilci iz Gaberja, Škofje vasi, Ostrožnega, Ljubečne, Trnovelj, Teharja, Lopate in Celja.

Požarišče so sanirali, policija okoliščine še preiskuje, podrobnosti bodo sporočili, ko bo znan vzrok požara.

Gmotno škodo še ocenjujejo.

PŠ