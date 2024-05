CELJE Gledališčniki s Trojo na ulicah

Celjski gledališčniki so se lotili obsežne predstave, poimenovane 3JA! (Troja), ki jo bodo na celjskih ulicah premierno izvedli v soboto, v petek je napovedana predpremiera, podrobnosti pa so nanizali danes.

Gre za nekakšen festival, saj se bo zvrstilo kar 40 gibalnih, pevskih, glasbenih in lutkovnih točk, začenši na ploščadi pred celjskim gledališčem in vse do vodnega stolpa.

V gledališko glasbeni ambientalni omnibus, ki ga je režiral Matija Solce, je vključenih 24 igralcev.

Direktor Slovenskega ljudskega gledališča Celje Miha Golob pravi, da je ta predstava pika na i zanimivi sezoni. »Ves čas se nam porajajo vprašanja, kaj je sodobno gledališče, kako ga razvijati in kaj sploh to je. Zdelo se mi je, da je to vlogo potrebno preizkusiti na različne načine. Več ljudi, ki jih zanima in privlači gledališče je zunaj, kot pa znotraj njega. Od tod tudi ta zamisel.«

Poleg že navedenih terminov so ponovitve predvidene 22., 23. in 29. maja.

PŠ