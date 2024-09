CELJE Gledališčniki predstavili načrte nove sezone

V Slovenskem ljudskem gledališču so dopoldne predstavili načrte v sezoni, ki prihaja. V njej bo poudarek na komediji.

V programu je šest premier, štiri bodo uprizorili s povsem novimi režiserji, ki s SLG Celje še niso sodelovali. Že dve (Kranjski komedijanti, Veselja dom) na oder prihajata ta mesec, tretja (O kravi, ki je lajala v luno) v oktobru.

Gledališče je lani tudi zavoljo velikega števila odpovedanih predstav pridelali okoli 40 tisočakov izgube.

Prodaja abonmajskih vstopnic je že prejšnji teden presegla lansko, abonenti pa si jih lahko zagotovijo še do konca meseca.

Direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob (na sliki na sredini) ob tem pravi, da jih k poudarku na komediji ni vodila komercialna uspešnost stand up komikov, saj so le te gostili že na svojem odru, temveč bolj želja po raziskovanju te zahtevne zvrsti.

