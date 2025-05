CELJE FKPV zaključila raziskavo inkubatorjev

Celjska Fakulteta za komercialne in poslovne vede je ob zaključku projekta Razvoj programov za podjetniško podporno okolje v petek pripravila okroglo mizo, na kateri so spregovorili o pomenu inovacij v podjetništvu in vlogi podjetniških inkubatorjev pri spodbujanju inovacij. Raziskava študentov je pokazala, da je Inkubator Savinjske regije, ki je bil tudi projektni partner fakultete, v samem slovenskem vrhu glede ponudbe podjetniških razvojnih programov za start-upe.

Izpostavili so še, da ljudje inovacije najpogosteje povezujejo s podjetništvom, dejansko pa so te primerne tudi za javni sektor, na primer na področju sociale in oskrbe starostnikov, kot denimo novi pripomočki za nego in rehabilitacijo.

Za projekt je fakulteta pridobila tudi evropsko sofinanciranje.

PŠ