Celje Evropsko božično mesto 2025

Mestu Celje je mednarodna žirija Mreže božičnih mest, ki jo podpira Evropski parlament, podelila naziv ‘evropsko božično mesto 2025’.

Naziv za predanost v ustvarjanju pristne in vključujoče božične izkušnje bodo Celjani prevzeli sredi decembra v češkem Brnu. Izročili jim ga bodo predstavniki Evropskega božičnega mesta 2024 iz irskega Waterforda.

Kot so sporočili iz Zavoda Celeia Celje, so se na razpis Mreže božičnih mest za Evropsko božično mesto 2025 prijavili s programom Pravljičnega Celja 2024. Mednarodna žirija je med vsemi prijavljenimi mesti z do 100.000 prebivalci naziv podelila Celju, ki po oceni žirije slovi po očarljivih prazničnih tradicijah in inovativnem duhu skupnosti.

Priznanje tako nagrajuje predanost mesta »ustvarjanju pristne in vključujoče božične izkušnje, ki obiskovalce vabi v svet prazničnega šarma in kulturnega bogastva«.

Pravljično Celje navdušilo

Po besedah direktorice Zavoda Celeia Celje, Maje Voglar, so počaščeni, ker so s programom Pravljičnega Celja uspeli navdušiti strokovno žirijo. Celjski župan Matija Kovač pa je dejal, da je naziv ‘evropsko božično mesto 2025’ za Celje več kot priznanje, saj je to priložnost za novo izjemno poglavje v zgodbi čarobnega decembrskega dogajanja. »Ta dosežek nas spodbuja, da že danes začnemo graditi na svežih temeljih, z vizijo, ki združuje sodobne trende, trajnostne pristope in spoštovanje naše bogate kulturne dediščine. Prihodnje leto želimo preseči ustaljene okvirje in ustvariti praznično izkušnjo, ki bo edinstvena in privlačna tako za domačine kot za obiskovalce našega mesta. Verjamemo, da lahko s skupnim ustvarjanjem in inovativnimi idejami naredimo praznični čas v Celju še bolj nepozaben,« so njegove besede še navedli v sporočilu za javnost.

Mreža božičnih mest si, ob podpori Evropskega parlamenta, prizadeva za spodbujanje kulturnih, družbenih in ekonomskih vrednot božičnih praznovanj po vsej Evropi, z nazivi ‘božična prestolnica mesto in vas’ pa izpostavlja mesta in vasi, ki so zgled sodelovanja, inovacij in ohranjanja dediščine v prazničnem času, so pojasnili.