CELJE Evropski tožilci nad goljufijo celjskih direktoric

Tri leta po tistem, ko je kazenski ovadbi zoper dolgoletno direktorico celjskega javnega zavoda Socio Suzi Kvas in direktorico skupine Griffin Tanjo Čajavec podal NPU, je obtožnico spisalo še Evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki je primer prevzelo od specializiranih tožilcev.

Ta še ni pravnomočna, sklicuje pa se na obtožni člen goljufije na škodo EU. Skupno naj bi šlo za skoraj 650 tisočakov nezakonito pridobljenih sredstev.

Obe naj bi lažno prikazovali, da gospodarska družba izpolnjuje

pogoje za sklenitev pogodbe za sofinanciranje projektov dolgoročne socialne aktivacije in programov vključevanja na trg dela.

Vlogo za sredstva je podjetje na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo že maja 2017, pri tem pa zatrjevalo, da izpolnjuje vse razpisne pogoje, zato je bilo tudi izbrano, sredstva pa izplačana.

Ministrstvu so poslali lažne zahtevke za plačilo potnih stroškov in plač zaposlenih, ki v podjetju nikoli niso bili zaposleni ali pa so po projektu delali le delno. Gre za ponarejanje poslovnih listin, obtožnico pa so podali tudi zoper obe pravni osebi.

PŠ