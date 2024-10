Celje edino, ki je sploh lahko gostilo razstavo psov

Knežje mesto je vsaj za podaljšan vikend prve dni oktobra postalo pasje mesto. Celjski sejem je namreč po 14 letih gostil Evropsko razstavo psov v organizaciji Kinološke zveze Slovenije, ki je na celjsko razstavišče pritegnila kar okrog 17.000 psov iz več kot 62 držav z vsega sveta. »Namen tako velike razstave je poleg strokovnega sodelovanja tako promocija vzreje in vzgoje psov kot tudi sobivanja psa in človeka,« so izpostavili na Kinološki zvezi Slovenije.

Med sprehodom po razstavi je bilo obiskovalcu kaj hitro jasno, da to niso »navadni« psi. Klub mnoštvu pasjih predstavnikov v halah namreč ni bilo slišati veliko laježa, niti ni bilo močnega vonja po psih. Kužki so kulturno hodili en mimo drugega, brez ovohavanja ali merjenja moči, na mizah za urejanje pa so potrpežljivo čakali, da so jih njihovi vzreditelji uredili: jih skrtačili, pofenirali, ostrigli in nasploh poskrbeli, da so bili videti čudovito.

Na razstavi predstavili vse priznane pasme psov

Razstava, ki so jo pripravljali več kot leto dni, je potekala od 3. do 6. oktobra, številni obiskovalci, ki so celjsko sejmišče obiskali pretežno v soboto in nedeljo, pa so imeli kaj videti. V halah je bila na ogled množica psov različnih pasem, razstava pa je bila zasnovana tako, da so se vsako dopoldne in popoldne predstavile druge pasme čudovitih štirinožcev. Pri razstavi oz. tekmovanju psov so namreč ti razdeljeni v 10 FCI skupin, če bi tako želeli lastniki naenkrat pokazati prav vse pse, ki so jih pripeljali v Celje, bi moralo biti sejmišče kar štirikrat večje, je povedal predsednik Kinološke zveze Slovenije, Hari Arčon.

Višek dogajanja se je zgodil v nedeljo popoldne, ko so sodniki izbrali najlepšega psa Evropske FCI razstave psov 2024, pod častnim pokroviteljstvom Urške Klakočar Zupančič, predsednice Državnega zbora RS.

In kaj je komisija ocenjevala? »Vedno se ocenjujeta tako anatomija kot karakter posameznega psa,« nam je povedal Arčon. Kakšna priložnost je bila razstava psov za turizem, preberite v Celjanu, ki je ravno danes prišel na prodajna mesta, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov. (MH)