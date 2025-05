CELJE E-zbirke so koristne, strah pa je odveč

Z okroglo mizo o elektronskih zbirkah, ki so lahko odličen pripomoček, bojazen pred njihovo uporabo pa je odveč, so na celjski Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV) zaključili projekt, ki so ga od februarja vodili skupaj z Osrednjo knjižnico Celje.

Izvajal se je kot del operacije Inovativni programi za kulturni in podjetniški digitalni razvoj, za katero so pridobili 45 tisočakov evropskih sredstev.

Raziskava, ki so jo v okviru projekta opravili študenti, je pokazala, da je celjska knjižnica v zgornji četrtini tistih, ki uporabnikom nudijo dostop do največ e-zbirk.

Kot je poudaril Srečko Maček, bibliotekarski specialist celjske knjižnice, se vse številčnejši uporabniki spleta vse prelahko naslanjajo na nepreverjene vire, zato bi zlasti mlade, ki so bolj dovzetni do spleta, morali naučiti pravilne uporabe.

Več preberite v Celjanu.