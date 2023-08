CELJE Ducman znova na sodišču, tokrat zaradi mamil

37-letni Gregor Ducman, ki so ga v začetku leta na celjskem sodišču zaradi umora mame in poskusa umora očeta na domačiji v Zalogu pri Šempetru obsodili na 30 let zapora (sodba še ni pravnomočna), je včeraj znova moral na sodišče, tokrat zaradi obtožb, povezanih z mamili.

Obtožnica mu v zvezi z omogočanjem jemanja mamil očita dve kaznivi dejanji, vendar podrobnosti niso znane, saj njene vsebine na predobravnavnem naroku niso prebrali.

Ducman je zavrnil krivdo, njegov zagovornik Primož Koščak pa je zahteval, naj sodišče z izvedenci ugotovi obtoženčevo prištevnost v času kaznivega dejanja.

Ker je obramba zahtevala senatno sojenje, začetka glavne obravnave do konca leta še ni pričakovati.

PŠ