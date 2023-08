CELJE Drsališče naj bi spet zaživelo sredi septembra

V celjskem mestnem parku zaključujejo sanacijo osnovne plošče tamkajšnjega drsališča, ki so jo skupaj s strojnico in pripadajočimi notranjimi in zunanjimi površinami in opremo precej poškodovale narasle vode.

Predel parka in drsališča je razlivno območje Savinje, ki je ob nedavnih poplavah bregove najprej prestopila prav tam.

Evidentirane škode na drsališču je za blizu pol milijona evrov. Ledeno ploščo naj bi znova postavili sredi prihodnjega meseca, vsekakor pa še pred prvo tekmo celjskih hokejistov v mednarodni Alpski ligi.

PŠ