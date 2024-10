CELJE Drevi v SLG prva otroška premiera

»O kravi, ki je lajala v luno«, je naslov tretje sezonske premiere Slovenskega ljudskega gledališča Celje, hkrati pa gre za prvo letošnjo otroško premiero.

Predstava, ki jo bodo drevi krstno uprizorili na velikem gledališkem odru, je zabavna, šaljiva, hkrati pa poučna. Otrokom vzbuja občutek empatije do starostnikov in jim pove, da za uresničitev sanj nikdar ni prepozno.

Režiserka je Ida Mlakar Črnič, igrata pa Borut Doljšak in Manca Trampuš, ki pravi. »Predstava se ukvarja s kompleksno temo življenja in minljivosti, na nek način pa nas spomni, da nikoli v življenju ni prepozno za odkrivanje stvari, ki te veselijo, ohranjati iskro do življenja, najti nova prijateljstva in imeti nove dogodivščine.«

PŠ