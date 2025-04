CELJE Drevi v SLG nova premiera – finska Kokkola

Na velikem odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje je drevi na sporedu naslednja v

nizu letošnjih premier. Prvič v Sloveniji bodo uprizorili delo finskega avtorja in sicer dramatičarke in režiserke Leee Klemola z naslovom Kokkola.

Gre za tragikomedijo, ki na ciničen način problematizira centralizacijo, mrtvost malih krajev in izgubljenost mlajše generacije. Kokkola je obmorsko mesto na robu Finske z malo prebivalci, specifičnim narečjem in hudo zimo. Majhna in izolirana skupnost v mnogočem spominja na obrobne slovenske vasi in mesta.

12-člansko igralsko zasedbo predvodijo Urban Kuntarič, Lovro Zafred in Damjan M. Trbovc. (PŠ, foto: Uroš Hočevar Kolektiff)