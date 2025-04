Celje: Drevesna hiša spet odprta

Drevesna hiša Celje, s katero upravlja Zavod Celeia Celje, je znova odprla vrata.

V celjskem Mestnem gozdu jo je – od srede do nedelje ter ob praznikih – mogoče brezplačno obiskati vse do konca oktobra. Prav tako je mogoče prebirati ali si izposoditi knjige v gozdni knjižnici Knjižni brlog ter v edinstvenem ambientu obiskati različne dogodke.

Odprli so jo leta 2015

Drevesna hiša Celje je od odprtja leta 2015 ena najbolj obiskanih turističnih točk Celja.

»Lani smo v celjski drevesni hiši našteli slabih 3.000 obiskovalcev, zaradi velikega zanimanja smo dodali en obratovalni dan. Ker je bil obisk dober, s tem letos nadaljujemo. Prav tako bomo, podobno kot lani, tako za otroke, družine kot odrasle obiskovalce, organizirali več brezplačnih dogodkov, od umetniških, glasbenih, sprostitvenih, izobraževalnih. Veseli smo, da ta največja drevesna hiša v Sloveniji, na višini med 6 in 9,5 metri nad tlemi, tako z notranjim kot zunanjim prostorom postaja prizorišče za žanrsko različne dogodke in zbirališče tako lokalnega prebivalstva kot turistov. Obenem je v hiši svoj prostor dobila tudi gozdna knjižnica Knjižni brlog,« je ob začetku nove sezone v Drevesni hiši Celje povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje.

Obisk in dogodki brezplačni

Obisk drevesne hiše je brezplačen, prav tako so brezplačni dogodki. Ponovno bodo organizirali uspešnico lanskega leta – šolo preživetja za otroke ter sproščanje ob zvočni kopeli, meditacijo v objemu drevesnih krošenj, joga piknik, ritual čuječnosti. Na ogled bo otroška predstava Zmajeva reka ter, od junija do konca septembra, interaktivna razstava Podnebne spremembe in posledice. Tradicionalno bo na prizorišču z več koncerti gostoval festival Prisluhi v Mestnem gozdu. Ob 10. obletnici pa v Zavodu Celeia Celje napovedujejo tudi posebno ‘rojstnodnevno zabavo’.

Ob slabem vremenu in razmočenem terenu je hiša zaprta. Napovedane skupine lahko hišo obiščejo tudi izven rednega odpiralnega časa. Prav tako se ta prilagodi posebnim dogodkom.