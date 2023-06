CELJE dr. Cvelfar za boljše povezovanje turizma in kulture

Vodenje Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje je v začetku meseca prevzel dr. Bojan Cvelfar. Pred dobrim desetletjem je vodil celjski zgodovinski arhiv, na mestno občino pa je prišel z direktorskega sedeža državnega zgodovinskega arhiva v Ljubljani.

Je strokovnjak na številnih področjih, na vprašanje, kje bo najpomembneje začeti, pa odgovarja. »Prišel sem ravno pravi čas. Pripravljajo se občinske strategije kulture, športa in turizma, te panoge so zelo povezane. Zlasti kulturo in turizem bi veljalo še bolje povezati. Toda ne tako, da bi Stari grad ali mestno jedro napolnili s tujimi turisti. Treba je začeti pri nas samih, pri ozaveščanju, več ljudi pripraviti k obiskovanju kulturnih prireditev, od gledališča do muzejev in prireditev, privabiti tudi ljudi iz širše okolice, ki so potencialni uporabniki kulturnih storitev.«

Celotni intervju z dr. Bojanom Cvelfarjem preberite v današnji številki časopisa Celjan.

PŠ