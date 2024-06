CELJE Dr. Breznik je novi dekan MFDPŠ

Celjska Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ima novega dekana. To je postal dr. Kristijan Breznik, ki je doslej opravljal funkcijo prodekana.

Dosedanji dekan dr. Srečko Natek je fakulteto vodil polnih 18 let. Breznik je ob prevzemu napovedal spodbujanje internacionalizacije in tesnejše sodelovanje z gospodarstvom. Na to celjsko fakulteto se v vsakem študijskem letu povprečno vpiše okoli 500 študentov.

Novi dekan je avtor številnih raziskav s področja analize družbenih omrežij, teorije števil in statističnih metod v različnih znanstvenih disciplinah. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo analizo podatkov, teorijo grafov, razvoj podatkovnih baz, podjetniška omrežja ter športno statistiko.

PŠ