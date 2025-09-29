CELJE Domnevni Vegradov bombaš bi se za turška mamila rad pogajal

Celjsko okrožno sodišče je popoldne prekinilo predobravnavni narok za Celjana Bojana Poplaza, v javnosti znanega kot Vegradovega bombaša, ki pa se mora tokrat zagovarjati zaradi tihotapljenja mamil iz Turčije leta 2009.

Poplaza so na zahtevo Turkov, ki želijo njegovo izročitev, vtaknili v pripor, od koder se je s sodiščem pogovarjal preko video konference in v družbi sodne tolmačke za nemški jezik. Obtoženi je namreč nemški državljan, a zelo dobro razume slovensko in potrebuje prevod zgolj pri strokovnih izrazih. Problema razumevanja jezika nikoli ni izpostavil niti na nedokončanem sojenju v zvezi z nameščanjem eksplozivnega telesa na vrata upravne zgradbe Vegrada pred 14 leti.

Poplaz je danes izrazil pripravljenost za pogajanje s tožilstvom, v nadaljevanju sojenja pa želi biti tudi navzoč v dvorani.

Sodnica Maja Manček Šporin je obrambi odmerila čas do 16. oktobra, ko je razpisala naslednji narok.

