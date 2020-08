CELJE Dodatna preiskava za Atrij

Celjsko okrožno tožilstvo je od kriminalistov zahtevalo dopolnitev preiskave v odmevnem primeru Atrij.

Nekdanji upravljalec stanovanj naj bi 6000 etažnih lastnikov v dvanajstih letih oškodoval za več kot tri milijone evrov, našteli pa so kar 248 kaznivih dejanj.

Sredi julija so tožilci prejeli zadnjo dopolnitev preiskave, v prvi polovici septembra se bodo odločili glede obtožnice (poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja) za družbo Atrij ter odgovorni osebi Radovana Cinka in Stojana Fišerja.

Grozi jima do osem let zapora, podjetje v stečaju pa je lahko kaznovano zgolj z denarno kaznijo, v kolikor ima na računu še kaj denarja.

