CELJE Do Žalca zdaj varno tudi s kolesom

Ker ta teden vreme morda ne bo najbolj primerno za kolesarjenje, so pohiteli in prejšnji teden slovesno predali namenu novo kolesarsko povezavo od Celja do Žalca, ki je na otvoritveni dan obeleževal občinski praznik.

Petkova otvoritev se je začela na celjski Špici in končala pri ribniku v Vrbju pri Žalcu, kjer je glavno besedo znova imela infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Pred tem so udeleženci otvoritvene slovesnosti vrteli pedale na 10,8 kilometrov dolgem odseku, pri čemer je 8,6 kilometrov steze zgrajene na novo. Infrastrukturno ministrstvo je zanjo odštelo 4,5 milijonov evrov, z 1,6 milijoni evrov je na pomoč priskočila EU.

Več preberite v Celjanu.

PŠ