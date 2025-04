CELJE Djordjevič zahteva pregled poslovanja celjskega sodišča

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Djordjevič je zahteval pregled poslovanja celjskega okrožnega sodišča. Hkrati naj bi ga opravili tudi v Kopru, pred časom pa so ga že v

Ljubljani.

Gre predvsem za zadeve, ki se nanašajo na gospodarski kriminal in kjer prihaja do dolgotrajnih postopkov ter predodeljevanja kazenskih spisov.

V luči dogodkov pred celjskim sodiščem, ko so se zaradi pričakovanega konca zadeve Trenta dvakrat zbrali podporniki (nepravnomočno) oproščenega Janeza Janše, je Djordjevič obsodil ustvarjanje psihoze proti sodstvu in anonime konstrukte, kakor tudi razne teorije zarote, ki so se pojavljale, in diskreditacijo sodnikov.

Zavzel se je za njihovo neodvisnost, pričakuje pa spoštljiv in korekten odnos do njih in sodstva nasploh, saj da je Slovenija pravna država, kjer se spori rešujejo na sodišče in ne na ulicah.

PŠ