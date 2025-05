CELJE Digitočka zVem tudi v SBC

Celjska bolnišnica je kot četrta v državi z začetkom tedna uvedla digitočko zVem.

Namenjena je pomoči pri dostopu do istoimenskega portala, omogoča pa hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop do zdravstvenih podatkov.

Namestili so v bolnišnični avli 6, kjer so uporabnikom na voljo tudi svetovalci. Delovala bo med ponedeljkom in četrtkom od 8. do 18. ure (ob petkih do 13. ure), preden pa uporabniki dostopijo, si morajo urediti digitalno identiteto.

Gre za pilotni projekt Ministrstva za zdravje RS, Ministrstva za digitalno preobrazbo RS in Ministrstva za javno upravo RS v sodelovanju z NIJZ.

PŠ