CELJE Devet preprodajalcev v priporu, policisti razbili hudodelsko združbo

Na celjski policijski upravi so opoldne nanizali nekaj podrobnosti v zvezi z obsežno kriminalistično preiskavo, ki so jo prejšnji teden zaključili z dvanajstimi hišnimi preiskavami in zasegov večje količine heroina, kokaina in ekstazija.

S tem so razbili dobro organizirano kriminalno združbo, večina njenih članov prihaja iz Celja in so v starosti od 28 do 51 let, velik del je specialnih povratnikov, zato so dobro poznali delo policije in bili še posebej previdni, predvsem pa dobro organizirani..

Kakor je navedel Aleš Slapnik, pomočnik vodje celjskih kriminalistov, so v preiskavi, ki je trajala več kot leto dni, osumljenci delovali v dveh kriminalnih skupinah, celjski in ljubljanski. »Oskrbovali so odvisnike na širšem območju Celja, ocenjujemo, da so mesečno prodali vsaj dva kilograma drog. V zaključni akciji smo dvanajstim osebam odvzeli prostost, deset smo jih s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za deveterico odredil pripor.«

PŠ