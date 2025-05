CELJE Deponija v Bukovžlaku prinesla milijonsko kazen

Evropsko sodišče je zaradi prepozne sanacije odlagališča odpadkov v Bukovžlaku pri Celju naši državi naložilo 1,2 milijona evrov kazni.

Kakor so zapisali, je imela Slovenija v desetih letih dovolj časa za ustrezno saniranje območja, zamude pa ni moč opravičevati niti s pandemijo ali z njo povezanimi motnjami v upravni dejavnosti.

Ekologi so odločitev sodišča označili za prepoznega, saj so na težave opozorili že leta 2009, sanacija deponije pa je bila končala lansko poletje oziroma šest let po izteku roka, ki ga je državi naložilo sodišče EU.

PŠ