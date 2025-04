CELJE Darka Belaka na predsedniško mesto potrdili vrhovni sodniki

Celjsko okrožno sodišče je po štirih mesecih, ko ga je začasno vodila nekdanja predsednica Petra Giacomelli, zdaj dokončno dobilo predsednika s polnimi pooblastili.

Sodni svet je že februarja na to mesto imenoval Darka Belaka, vendar je Giacomellijeva, ki je prav tako kandidirala, podala tožbo, zato imenovanje še ni bilo pravnomočno.

Vrhovni sodniki so tožbo zavrnili in potrdili imenovanje Belaka, ki je bil doslej podpredsednik sodišča in je opravljal naloge preiskovalnega sodnika, pred tem pa je že vodil tudi celjsko okrajno sodišče.

PŠ