CELJE Danes ocenjevanje poplavne škode

V Celju bodo danes začeli postopke ocenjevanja poplavne škode na javni infrastrukturi.

Poškodovanih je bilo več mostov, še vedno so zaprti most v Polulah, splavarski most in levška brv. Promet na cestah je od večera sproščen tudi proti Laškem, odprta je pešpot pri sotočju Voglajne in Savinje.

Bržčas najvišja škoda bo na območju mestnega parka, ki je še vedno zaprt, ter na tamkajšnjem drsališču in teniških igriščih.

Gledano v celoti bo največ škode na zasebnih objektih in zemljiščih, v zvezi s tem občinske službe še čakajo navodila pristojnih ministrstev.

Sanacija razmer se je začela že v soboto, začenši na območju Medloga in Špice (na sliki), nato pa še v Zagradu in mestnem parku.

Ukrep obveznega prekuhavanja voda ostaja v veljavi vsaj še jutri, ko pričakujejo analize vode.

PŠ