Tudi v celjski bolnišnici so se danes pridružili aktivnostim Zveze organizacij pacientov Slovenije in pripravili Dan odprtih vrat.

Zasnovali so ga v obliki tržnice informativnih stojnic v glavni bolnišnični avli, kjer so se zainteresirani lahko seznanili z različnimi boleznimi.

Sodelovalo je 14 regijskih društev pacientov, območna enota NIJZ in zastopnica pacientovih pravic, ob bok dogodku pa so pripravili še predavanja o srčnem popuščanju, ortopediji in sarkopeniji.

PŠ