CELJE CMC predstavil program do jeseni

V Celjskem mladinskem centru so včeraj predstavili nekatere pomembnejše aktivnosti, ki jih bodo izvajali do konca poletja. V ospredju so izobraževanje, prostovoljstvo, ustvarjalnost in evropsko sodelovanje.

Prvi od teh bo Festival prostovoljstva. »Letos praznujemo dvajsetletnico festivala, zato smo ga nekoliko povečali in prestavili na Glavni trg. Kot novost smo dodali natečaj za naj prostovoljsko organizacijo, kjer je prispelo pet prijav in še 29 za standardni del v petih starostnih kategorijah«, je med drugim izpostavila sodelavka CMC Hana Faletič.

Med ostalimi projekti omenimo Mladi učitelj v akciji, ki je namenjen brezplačni medvrstniški učni pomoči za osnovnošolce in dijake. V maju bodo tradicionalno obeležili Teden Evrope, konec avgusta pripravljajo še Festival urbanih legend Full fest.

