V soboto dopoldne so v Celju pripravili čistilno akcijo, v kateri so s skupnimi močmi očistili mesto z okolico, ki so ga v zadnjih dneh, predvsem prejšnjo sredo, prizadela močna neurja.

Akciji se je pridružilo veliko prostovoljcev, ki so še enkrat dokazali, da Celjani v težkih trenutkih znamo stopiti skupaj in da čutimo odgovornost do narave, okolja ter skupnosti.

Čistilna akcija je bila namenjena odstranjevanju odpadnega materiala, ki so ga povzročila neurja in ne zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Odstranjevali so podrto drevje, odlomljene veje in ostali odpadni material, ki ga je nanosilo med neurjem.

Celje: čistilna akcija po uničujočih neurjih 1 od 4