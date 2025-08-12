CELJE Celjska sežigalnica ne bo več edina

Sežigalnici odpadkov v Celju naj bi se v naslednjih letih pridružili še novi sežigalnici v Ljubljani in Mariboru.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč objavilo razpis za podelitev koncesije za obdobje 30 let, izbrali pa naj bi tri sežigalnice.

Celjski so koncesijo za sežig nazadnje podaljšali leta 2022 in to za štiri leta. Njena zmogljivost je 40 tisoč ton letno, medtem ko naj bi mariborska in ljubljanska zmogli predelati 50 oziroma 130 tisoč ton.

V Sloveniji glede na trenutno porabo potrebujemo skupno zmogljivost okoli 140 tisoč ton, kar naj bi v prvi fazi pomenilo prihranek, saj odpadkov ne bo več potrebno voziti na sežig mejo, dolgoročno pa morda celo zaslužek, saj bi lahko na sežig sprejeli odpadke iz tujine. V vsakem primeru pa bi to prineslo tudi nekaj nižje stroške ogrevanja, kar se je ob energetski krizi že izkazalo v Celju.

Razpis ministrstva poteče februarja prihodnje leto, a prav mogoče je, da ga bodo še podaljšali, novi sežigalnici pa bi nato morali postaviti v sedmih letih.

PŠ