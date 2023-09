CELJE Celebus zdaj uvedel še zahodno linijo

S ponedeljkom bo celjski mestni avtobusni prevoz Celebus bogatejši za novo, sedmo linijo (na sliki).

Ta bo pokrivala zahodni del mesta vključno z naselji Medlog, Babno, del Lopate in Plavo laguno.

Uvedli so jo na pobudo številnih občanov, s tem pa se bodo nekoliko spremenile linije do pokopališča in Starega gradu, proti Skalni kleti ter Polulam in Zagradu.

Medtem so celjski upokojenci neformalno že podali novi predlog, po katerem bi Celebus vozil tudi na pokopališče, ne le pod njim, kot doslej.

PŠ