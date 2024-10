CELJE Čeha prijeli zaradi zobnih ščetk

Pri nadzoru cestnega prometa policisti občasno naletijo tudi na kakšnega nepridiprava, ki morda ni kršil prometnih predpisov, temveč njegova dejavnost sega na drugo področje policijskega dela.

Tako so celjski policisti ustavili češkega voznika športnega avtomobila in med postopkom ugotovili, da prevaža večje število zobnih in medzobnih ščetk ter nastavkov zanje.

Voznik ni znal povedati, od kod mu, ko pa so malce preverili, so prišli do podatka, da je osumljen za več tatvin.

Ščetke in druge predmete v skupni vrednosti vsaj 5000 evrov so zasegli, 33-letnega Čeha pa kazensko ovadili.

PŠ