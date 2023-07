CELJE BRASLOVČE Četrto sojenje Balantu in Drči

Celjska kazenska sodnica Maja Manček Šporin je dopoldne začela že četrto sojenje nekdanjima županu in podžupanu Braslovč Marku Balantu in Vinku Drči.

Višje sodišče je namreč razveljavilo lansko zavrnilno sodbo in odredilo novo sojenje za zlorabo uradnega položaja.

Primer sega v leto 2008, ko so v občini brez vednosti kmetijskega in okoljskega ministrstva spremenili namembnost več kmetijskih zemljišč. Zaradi notranjih informacij naj bi se Drča okoristil za več kot 140 tisočakov, ko je z investitorjem še preden je prišlo do prekategorizacije sklenil pogodbo s klavzulo, ki je določala, do kdaj mora parcela postati zazidljiva. Obtoženi Balant naj bi mu pri tem pomagal.

Sojenje se z zaslišanjem treh ključnih prič nadaljuje 4. septembra, za 21 prič pa so zgolj prebrali njihove izjave.

Obtožena vztrajata pri dosedanjih zagovorih.

PŠ