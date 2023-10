CELJE Branku Krklecu za umor konjiških sodnih izvršiteljev 30 let zapora

Z izrekom najvišje zaporne kazni v trajanju 30 let, kar se je na celjskem okrožnem sodišču zgodilo šele četrtič, je sodišče končalo poldrugo leto trajajoče sojenje 67-letnemu Branku Krklecu iz Škofije pri Šmarju.

Na vesti ima 27-letnega Aleksandra Klementa in 42-letno Natašo Zadravec Klement, ki sta lanskega februarja omahnila pod streli iz njegove pištole, potem ko sta se pri njem zglasila, da bi zarubila citroena obtoženčeve žene.

Sodišče je v izreku skoraj povsem sledilo tožilstvu. Omililo je zgolj prvotni kazni, tako da je Krklecu za vsako žrtev odmerilo 26, ne pa 28 let zapora, a to na enotno kazen ni imelo vpliva.

Obtoženi bo na pravnomočnost sodbe, na katero se bo obramba pritožila, počakal v priporu, oprostili so ga plačila sodnih stroškov in stroškov zagovornikov, ki sta ga zastopala, poravnati pa bo moral izdatke oškodovancev, ki so jih s pravno premoženjskimi zahtevki napotili na pravdo.

PŠ