CELJE: Branko Cestnik drevi o Dolini zvezd

Na Mohorskem večeru bodo v Domu Sv. Jožefa v Celju drevi znova gostili frankolovskega župnika, publicista in pisatelja Branka Cestnika.

V pogovoru z urednico Mohorjeve založbe Saško T. Ocvirk bo zbranim predstavil novo knjigo Dolina zvezd, ki skozi poglede pripadnika Ozne opisuje povojne poboje na Slovenskem. Z njo avtor zaokrožuje trilogijo, ki jo tvorita še romana Pogovori z njo, ki je že v ponatisu, ter zelo odmeven Razmik med Žerjavi.

Cestnik z zadnjim delom trilogije hkrati obeležuje 80-letnico konca druge svetovne vojne, trilogija pa zajema zahodno in vzhodno fronto z vidika slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko, pri čemer se je v veliki meri naslonil na pripovedi starega očeta in še nekaterih drugih ljudi,

Leto 1945 je zajeto v celoti, po letnih časih, denimo pomlad med partizani, nato obračun z nemško manjšino, ter nazadnje okolje Ozne in notranja dilema glavnega junaka, ki je njen član.

»Podatke jemljem zelo natančno, vključno z datumi. Glavni junak je izmišljen, a je točno umeščen v kroniko, da se veže na realno dogajanje«, pove avtor.

PŠ