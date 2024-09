Boštjan Debelak (na levi), ki je do nedavnega vodil Policijsko postajo Velenje (na tem mestu je bil deset let), pred tem pa je bil komandir policijskih postaj v Rogaški Slatini in Bistrici ob Sotli, je prevzel mesto namestnika vodje Sektorja kriminalistične policije celjske policijske uprave.

Celjski kriminalisti so letos precej prevetrili vodstvo, saj imajo od konca julija tudi novega vodjo Aleša Slapnika.

PŠ