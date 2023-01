Za radi obvestila o nastavljenem eksplozivnem telesu so policisti preventivno

evakuirali obiskovalce in zaposlene iz celjskih nakupovalnih središč City center in Planet Tuš.

Obvestilo o domnevnih bombah je prispelo sredi popoldneva in sredi nakupovalne in prometne konice, zato v okolici obeh središč še vedno prihaja do prometnih zastojev.

Pregled prostorov še traja, ko bo zaključen, bo policija sporočila več podrobnosti.

PŠ