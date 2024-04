CELJE Bolnišnica vabi prostovoljce

V celjski bolnišnici so se posameznike in organizirane skupine odločili pozvati k prostovoljnemu delu. To dopolnjuje delo zaposlenih, njegov namen pa je predvsem druženje z bolniki, ki jim s pogovorom, branjem, družabnimi aktivnostmi in drugim krajšajo čas in nudijo oporo.

Za prostovoljca se lahko prijavijo osebe starejše od 15 let, ki niso bile kaznovane, imajo motivacijo za delo z bolniki ter premorejo dovolj empatije in potrpežljivosti za delo s starejšimi.

Prostovoljstvo v zdravstvenih sistemih je uveljavljena oblika dodatne pomoči pacientom in svojcem, volonterji najpogosteje prevzemajo vlogo družabnika in spremljevalca ter s tem izboljšujejo kakovost življenja bolnikov in lajšajo bivanje v zdravstveni ustanovi.

PŠ