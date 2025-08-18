CELJE Bolnišnica še vedno brez predsednika sveta JZ

Splošna bolnišnica Celje je skoraj pet mesecev že brez predsednika sveta javnega zavoda.

Potem, ko je spomladi po razkritju počitniške afere s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom odstopil dr. Tomaž Subotič (na sliki), država oziroma vlada kot ustanoviteljica še ni imenovala novega člana sveta.

Ta šteje sedem članov, štiri jih imenuje vlada.

Z domnevno korupcijsko afero odstopljenega predsednika se ukvarja KPK, celjska bolnišnica pa medtem posluje zgolj s šestimi člani.

Kdaj bi svet zavoda znova lahko bil popoln, nam v SBC niso znali odgovoriti, saj je to odvisno od vlade.

PŠ