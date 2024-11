CELJE Bolnišnica postala kampus ljubljanske medicinske fakultete

V celjskem Narodnem domu so danes slovesno podpisali pogodbo o sodelovanju ljubljanske medicinske fakultete s celjsko bolnišnico.

Ta bo postala njen kampus, s tem pa bodo študentom višjih letnikov predvsem omogočene klinične vaje, kar je v Ljubljani že problematično. Koliko študentov bodo prihodnje leto sprejeli in koliko bo celotna naložba stala, včeraj niso razkrili.

Je pa minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič (na sliki na sredini) napovedal, da bi se celjska bolnica lahko preimenovala v Splošno univerzitetno bolnišnico Celje.

Njen direktor Dragan Kovačič (na sliki ob podpisu pogodbe z dekanom medicinske fakultete dr. Igorjem Švabom) je med drugim poudaril, da je njegova bolnišnica od mariborskeg a UKC manjša za 20 do 30 odstotkov in že to ji narekuje razvoj subspecialnih strok. »Želimo, da bi to teklo bolj gladko in da bi določene stvari ob soglasju z obema kliničnima centroma lahko hitreje uvajali v slovenski prostor. Razvoj kampusa je velik korak naprej, kajti v regionalnih bolnišnicah je problem rutina, ki pogosto zaduši takšne, ki iščejo vrhunske dosežke in akademski razvoj. Imamo nebroj primerov, ko so najbolj obetavni in najbolj pridni odšli v Ljubljano ali Maribor, saj jim tega pri nas nismo mogli ponuditi. Zdaj jim bomo lahko in to je izziv, ki bo pomenil, da bodo ti kadri ostajali doma, hkrati pa bo pritegnil mlade študente.«

