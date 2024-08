CELJE Bolnišnica ostala brez radiologov?

Splošna bolnišnica Celje naj bi ostala brez radiologov, saj so že v juniju odpoved bojda podali zadnji trije radiologi, ki so še delali v SBC.

Po navedbah nacionalnega radia in televizije takšno stanje lahko ogrozi zaposlene in paciente. Zaradi kadrovskih težav je več kot 1500 bolnikov na radiološke izvide lani čakalo šestkrat dlje, kot dopušča zakon, a so zaostanke uspeli nadoknaditi.

V Celju, kjer se za zdaj še niso odzvali na razkritje, bi za normalno delovanje bolnišnice potrebovali najmanj 13 radiologov.

Po pričakovanjih bo vodstvo bolnišnice z zdravstvenim ministrstvom v naslednjih dneh skušalo poiskati rešitve za odpravo alarmantnega položaja.

