CELJE Bojan Šrot zapustil mestni svet, politike pa ne

Nekdanji celjski župan Bojan Šrot je v sredo odstopil kot mestni svetnik, kar je napovedal že kmalu po porazu na lanskih lokalnih volitvah.

Na vprašanje ali bo ostal v politiki ter na kakšen način, in ali bo njegova Celjska županova lista (CŽL), ki je največja v celjskem mestnem svetu, spremenila ime, Šrot odgovarja:

»V lokalni politiki bom še naprej aktiven, na malo drugačen način. Ostajam predsednik CŽL, ki bo ime obdržala. To je naš ‘brand’ in ljudje nas po tem poznajo. Glede moje nadaljne politične poti ostaja vse odprto«, je dejal nekdanji župan in ob tem ni izključil možnosti, da bi se podal na državnozborske volitve in se čez tri leta znova potegoval za naklonjenost volivcev na lokalnih volitvah.

Več o tem preberite v Celjanu, kjer smo ga tudi povprašali, kako po letu dni vidi delo svojega naslednika.

PŠ