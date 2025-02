Celje bogatejše za razvojno-rekreacijski center

Razvojno-rekreacijski center. Namenjen je dojenčkom, otrokom in njihovim staršem.

Katja Peganc Nunčič. Je pobudnica in ustanoviteljica centra, sicer pa diplomirana delovna terapevtka in magistrica kognitivne znanosti.

S februarjem se je v Celju odprl nov razvojno-rekreacijski center, namenjen dojenčkom, otrokom in njihovim staršem. Pobudnica in ustanoviteljica centra, Katja Peganc Nunčič, diplomirana delovna terapevtka in magistrica interdisciplinarnega študija kognitivne znanosti, je center zasnovala z jasno vizijo: ustvariti prostor, ki bo opolnomočil starše in otrokom omogočil najboljši možni začetek v življenju.

»Prvo leto življenja je izredno pomembno za nadaljnji razvoj, saj se večina gibalnega razvoja zgodi ravno v prvem letu, velik del razvoja možganov pa do drugega leta starosti. V tem času se ustvarja ogromno število povezav, ki se potem do šestega leta intenzivno zmanjšujejo, obstoječe pa krepijo,« pojasnjuje ustanoviteljica centra in dodaja: »Sicer se naši možgani razvijajo do približno 25. leta, ko se dokončno razvije tudi prefrontalni korteks, odgovoren za višje kognitivne funkcije, a je osnova, ki nas bo zaznamovala za celotno življenje, narejena v otroštvu.«

Podpora pri razvoju otrok

V novem centru so starši in njihovi otroci deležni podpore na motoričnem in senzoričnem področju, poleg tega pa je velik poudarek namenjen tudi izobraževanju staršev. »Čedalje več staršev se zaveda, kako pomembno je zgodnje pravilno ravnanje z dojenčkom, a hkrati opažam, da v Celju na tem področju primanjkuje kakovostnih strokovnih aktivnosti in informacij,« dodaja Katja Peganc Nunčič. Več o tem preberite v aktualni številki časopisa Celjan.