Celje bo na svetovni dan turizma dobilo gozdno knjižnico

Danes obeležujemo svetovni dan turizma, ki ga letos po svetu praznujemo pod sloganom Turizem in mir. Po vsej Sloveniji, tudi v Celju, bodo z različnimi dogodki ozaveščali o pomenu turizma in njegovem vplivu na družbo.

»V Celju se pridružujemo pobudi Turistične zveze Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije in Andragoškega centra Slovenije, ki organizirajo branja v gozdu ter spodbujajo bralno kulturo s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju. Na osrednji prireditvi bomo odprli Knjižni brlog – gozdno knjižnico v Mestnem gozdu,« pojasnjujejo na Mestni občini Celje.

V sodelovanju z Zavodom Celeia Celje, Osrednjo knjižnico Celje in Zavodom za gozdove RS OE Celje bo osrednji dogodek »S knjigo v objemu dreves« na Drevesni hiši. Ob odprtju gozdne knjižnice Knjižni brlog bo od 10. do 17. ure potekal tudi bralni maraton.

Bralni maraton in Ditka

Povabilu k branju so se odzvali posamezniki, osnovno- in srednješolci, člani različnih društev, varovanci Doma ob Savinji, predstavniki javnih podjetij in drugi. Bralnemu maratonu se lahko pridruži kdorkoli in tako polepša dan vsem, ki bodo tisti dan obiskali Drevesno hišo. Dogajanje ob odprtju gozdne knjižnice se bo zaključilo z nastopom kantavtorice, pevke in skladateljice Ditke, znane tudi po uglasbitvi poezije Ferija Lainščka.