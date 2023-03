CELJE Andreju Vrščaju potrdili 23 let zapora

Celjski višji sodniki so potrdili sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je 46-letnemu Polzelanu Andreju Vrščaju v ponovljenem sojenju lani zaradi umora soseda Vinka Pekliča izreklo enotno kazen 23 let in dva meseca zapora.

S tem je sodba postala pravnomočna, Vrščaj pa bo na vrhovno sodišče najverjetneje podal zahtevo za varstvo zakonitosti – predvsem zato, ker na glavno obravnavo niso privabili novih izvedencev in ker je obramba menila, da gre za uboj, saj da je bil Vrščaj napaden.

Prvega februarja je Pekliča, sicer materinega prijatelja, na dvorišču domače hiše napadel s sekiro, potem ko ga je na plano zvabil pod pretvezo, naj mu pokaže, kako se cepijo grčasta drva. Ta je poškodbam podlegel še pred prihodom reševalcev.

Obračun je skušala preprečiti mati, a jo je sin odrinil, da se je opotekla in si zlomila roko, za kar so mu k 23 letni kazni za umor prišteli še dva meseca.

Po dejanju je pobegnil v Avstrijo, a se je kmalu predal tamkajšnjim policistom.

PŠ