CELJE Amonijak povzročil preplah

Precej smradu se je v petek zvečer razširilo v okolici celjskega trgovskega središča Planet Tuš.

Policisti so zavarovali območje in začeli evakuacijo objekt, celjski poklicni gasilci pa so opravili meritev koncentracije plina in spoznali, da gre za povečano prisotnost amonijaka.

Do uhajanje je prišlo v bližnjem podjetju na Cesti v Trnovlje in sicer v strojnici, kjer je cisterna z amonijakom in oljem. Kot kažejo prve ugotovitve, se je na cevi kompresorja za hlajenje utrgal ventil. Zaposlena sta v nadaljevanju zaprla glavni ventil in preprečila nadaljne uhajanje plina.

Poškodovanih ni bilo, policija nadaljuje preiskavo v smeri kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

